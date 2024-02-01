Antalya'da aynı güzergahta ilerleyen minibüs ve iki kamyonet çarpıştı. Kontrolden çıkıp kanala uçan kapalı kasa kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı güzergahta, Çallı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet Yanık idaresindeki O7 ADU 026 kapalı kasa kamyonet, Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve açık kasa kamyonet geldikleri yöne ters dönerken, kapalı kasa kamyonet ise sağdaki refüjü aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü. Kanalda asılı kalan kamyonet içinde sürücü Muhammet Yanık sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kanal içine inen itfaiye, sıkışan Muhammet Yanık'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmada itfaiye makas yardımıyla açtığı kapıdan Yanık'ı çıkardı. Sedyeye alınan Yanık, vatandaşların yardımıyla tahliye edilip ambulansa alındı. Yanık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı ve bulvar üzerindeki araçları kaldırdı. Çok sayıda vatandaş ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izledi. 07 CFL 78 plakalı kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ayrıca, kaza anında kaldırımdan yayaların geçmemesi olabilecek bir can kaybını önledi. - ANTALYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Minibüs ve Kamyonetlerin Karıştığı Kaza Sonucu Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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