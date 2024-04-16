Antalya'da minibüsle ezilen kişinin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da minibüsle ezilen kişinin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

Antalya\'da minibüsle ezilen kişinin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

Antalya'da yaşanan olayda, babasının tartıştığı iki kişiyi minibüsle ezerek bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16.04.2024 17:19
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Antalya'da babasının tartıştığı iki kişiyi minibüsle adeta ezen ve 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile tartışıp kavga etmeye başladı. Diğer işçiler tarafından taraflar ayrılırken, Yahya A. durumu oğlu Ahmad A.'ya söyledi. İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A., yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı. İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da minibüsle ezilen kişinin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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