Antalya'da Mobilya Mağazasının Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Mobilya Mağazasının Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Antalya\'da Mobilya Mağazasının Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir mobilya mağazasına gelen 60 yaşındaki Kıymet Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

21.11.2024 10:13  Güncelleme: 10:17
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Antalya'da bir mobilya mağazasına gelen 60 yaşındaki kadın, mağazanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gazipaşa İlçesi Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mobilya mağazasına gelen 60 yaşındaki Kıymet Ö. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir şekilde mağazanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayı gören mağaza çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1'inci kattan eksi 2'nci kata düşen kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından düştüğü yerden çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mobilya Mağazasının Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

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