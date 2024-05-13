Antalya'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye 63 Bin 500 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye 63 Bin 500 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya\'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye 63 Bin 500 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 7 sürücüye plakasız, kasksız ve standardına göre küçük plaka kullanmaktan toplam 63 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 sürücünün ehliyetleri de kask takmama ihlali nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

13.05.2024 18:01
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 7 motosiklet sürücüsüne plakasız, kasksız ve standardına göre küçük plaka kullanmaktan toplam 63 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya genelinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 106 motosiklet sürücüsünün sorgulaması yapıldı. Plakasız, kasksız ve standardına göre küçük plaka kullanan 7 motosiklet sürücüsüne standart dışı plaka kullanmak, kasksız trafiğe çıkmak ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplam 63 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan motosiklet denetimlerinde ayrıca 3 kez kask takmadan trafiğe çıkma ihlalinden dolayı 3 aday sürücüsünün ehliyetleri daimi olarak iptal edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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