Antalya\'da Motosiklet Denetiminde Cezalar Yağdı

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Antalya'da jandarmanın motosiklet kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 461 sürücüye 1 milyon 754 bin 625 TL para cezası kesildi, 44 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timlerince, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler yapıldı. Bu kapsamda 1766 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, 461 sürücüye 1 milyon 754 bin 625 TL idari para cezası kesildi, 44 motosiklet ise trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde sürücülerden çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ve hakkında arama ve çalıntı kaydı bulunan 8 araç yakalandı. - ANTALYA