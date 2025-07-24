Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan şok denetimlerde toplam 3 bin 655 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, tescil plakası bulunmayan ve teknik eksiklikleri tespit edilen 122 araç trafikten men edildi.
Ayrıca denetimlerde, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ele geçirilirken, hakkında arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalanarak adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 122 Araç Men Edildi - Son Dakika
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