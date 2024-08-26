Antalya\'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motoskilet sürücüsünün ölümden kılpayı kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sevgigül B. idaresindeki 07 BRG 172 plakalı motosiklet ile Rahmi Ataöv Caddesi'nden Fahri Leylek Caddesi'ne çıkan kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosikletten savrularak kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü Sevgigül B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Aliye K. yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü ise olay yerini terk etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin kamyonetin kaçtığını fark etmesi üzerine çekilen fotoğrafla kamyonetin plakasının 07 AKT 736 olduğu belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Sevgigül B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Aliye K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışmasının ardından kamyonet sürücüsünün ardına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kaza yerine gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA