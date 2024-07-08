Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi reddetti

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Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekibini tedavi için hastaneye gitme talebini kabul etmedi.

Kaza, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekledikten sonra orta şeritten Barbaros Caddesine dönmeye çalışan Mehmet Yaykıç'ın kullandığı 07 ART 504 plakalı motosiklete, Barış Özkan'ın kullandığı 07 BIJ 622 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kazada ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekibinin tedavi için hastaneye gitme talebini kabul etmeyerek ambulansa binmedi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde muayenesinin olmadığı belirlenen motosikletin sahibine bin 506 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA