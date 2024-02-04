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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 15:48
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal Taplak'ın kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka 07 YFN 24 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Taplak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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