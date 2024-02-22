Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobile ve ardından çöp konteynerlerine çarpan motosikletin sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.
Kaza; Emek Mahallesi 3053 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park yerine dönmekte olan Gülsüm Ay'ın kullandığı 07 NPC 42 plakalı Ford Fiesta marka otomobille, aynı istikamette seyir halindeki Emre Dobur'un kullandığı 07 BIZ 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Dobur, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosikletin aşırı hızlı olduğu gözlenirken, otomobilin ardından çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsünün başındaki kask sayesinde hayata tutunduğu görüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika
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