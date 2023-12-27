Antalya\'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi ile Anadolu Caddesi'nin birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Efe G. idaresindeki 07 BHA 484 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönerken refüje çarparak yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Efe G. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olmadığı belirlendi. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe kapatılarak geniş çaplı önlem alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA