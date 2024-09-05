Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Alman Turist Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Alman Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 Alman turist yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü Fynn Nübel içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonrası otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, otomobilin arka camındaki 'dikkat acemi sürücü' yazısı dikkat çekti.

05.09.2024 11:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek sürüklenen motosikletin ara sokaktan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 Alman turist yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Kırgızistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin arka camındaki 'dikkat acemi sürücü' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Kaza; Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Alman vatandaşı Fynn Nübel'in kullandığı 07 AZH 700 plakalı motosiklet, 7009 sokak kesişimine yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra caddeye çıkmakta olan Kazakistan uyruklu Zhunusakunova C.'nin kullandığı 07 MC 8524 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Alman vatandaşı Fynn Nübel ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Emily Seifert yaralandı. Yaralı turistler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı cadde üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet caddede seyir halindeyken 7009 sokaktan caddeye çıkan otomobili görünce motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmamak için frene bastığında motosikletin devrildiği, sürüklenerek ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin ön kısmına çarptığı görüldü.

Diğer taraftan Kırgızistan uyruklu Zhunusakunova C'nin kullandığı 07 MC 8524 plakalı otomobilin arka camındaki 'dikkat acemi sürücü' yazısı dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Alman Turist Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Alman Turist Yaralandı - Son Dakika
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