Antalya\'da motosiklet kazası: 2 yaralı, ehliyetsiz sürücülere 36 bin TL ceza

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Ehliyetsiz sürücülere toplam 36 bin TL ceza yazılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 07 BPH 343 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan yabancı uyruklu Tahir E.Ş. idaresindeki plakasız elektrikli scooter çarpıştı. Kazada sürücüler yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Mehmet D. ve yabancı uyruklu sürücü Tahir E.Ş.'ye toplamda 36 bin TL ceza yazıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA