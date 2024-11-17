Antalya\'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne ile 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında D-400 Karayolu Nüfus Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta Pazarcı Mahallesi Tapucu Abdullah Caddesi'nden Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'ne geçmek isterken yola çıkan Ö.A.'nın (39) kullandığı 07 UV 629 plakalı motosiklet, Anamur'dan Alanya yönüne seyreden K.Ç.'nin kullandığı 33 LT 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü Ö.A. ile çocukları H.A. (13), Y.E.A. (11) ve S.N.A. (8) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA