Antalya\'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan turistleri fark eden motosiklet sürücüsü ani fren yapınca motosikletiyle birlikte kayarak yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3'ü Rus turist, 1'i motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, 4 Temmuz Cuma günü Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selman E. idaresindeki 07 CAJ 880 plakalı motosiklet, Side istikametinden Ilıca- Kumköy yönüne seyrederken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistleri fark etti. Turistlere çarpmamak için ani fren yapan Selma E., motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Devrilen motosiklet, bovling topu gibi yaya geçidindeki turistlerin arasına girerek çarptı. Kazada sürücü Selman E. ile Rus uyruklu Anna Ahva Kozyrev, Aleksandra Smırnova ve 11 yaşındaki Makap Kozyrev yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA