Antalya'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Antalya\'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, yaşlı adama çarpmamak için devrildi. İki kişi yaralandı.

09.10.2024 10:24
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan 91 yaşındaki yaşlı adama çarpmamak için motosikletini devirdi. Motosikletten kaçmaya çalışan yaşlı adam ayağı takılıp yola düşerek yaralanırken, yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü de kolundan yaralandı. Bu sırada oluşan trafikten dolayı ara sokağa giren bir bisikletli de, otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 07 BJV 253 plakalı motosikletin sürücüsü İbrahim Akbay, marketten ekmek alan ve park halindeki otomobillerin arasından yolun karşısına geçmek isteyen 91 yaşındaki Hüseyin Yemez'e çarpmamak için direksiyonunu kırınca motosikleti devrildi. Motosikleti görünce kaçmak isteyen Hüseyin Yemez ayağı takılıp yere düşerek yaralanırken, sürüklenen motosikletin sürücüsü de hafif yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı adam, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşlı adamın başından bir an bile ayrılmayan motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

Olaya ilişkin konuşan motosiklet sürücüsü İbrahim Akbay, "Amcayı son anda fark ettim. Motoru şükürler olsun amcaya vurmadım" dedi.

Aynı yerde ikinci kaza

Ambulansın yaralıya müdahalesi sırasında yolu kapatması nedeniyle caddede araç kuyruğu oluştu. Beklememek için ara sokağa dönmekte olan Hakan Çelik'in kullandığı 07 ABP 037 plakalı otomobilin sağ ön tekerine İsmail Afacan'ın kullandığı bisiklet çarptı. Ayağından yaralanan bisiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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