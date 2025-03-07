Antalya'da Motosiklet Kazası: Ceza ve Şüpheli Kaçış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Kazası: Ceza ve Şüpheli Kaçış

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Ceza ve Şüpheli Kaçış

Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmemeyi tercih etti, ceza kesildi.

07.03.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, başından ve yüzünden yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Güvenlik kameralarını inceleyen trafik ekipleri kazanın ardından motosiklet sürücüsünün yerden kalkarak motosikleti kaçırdığını tespit etti. Motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve diğer eksiklerinden dolayı toplam 45 bin 823 TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Kafeler Caddesi'nde yaralamalı kaza ihbarı üzerine verilen adrese giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine kazanın tarafları yaralanma olmadığını, kendi aralarında anlaştıklarını beyan etti. Motosiklet sürücüsünün yaralı olması, yüzünden kan akmasına rağmen hastaneye gitmemesinden şüphelenen trafik ekipleri, kaza anının güvenlik kamerasını izlediklerinde kaza yapan motosiklet sürücüsü Muhammed E. A.'nın yaralı olmasına rağmen yerden kalktığı anda motosikleti hızla olay yerinden götürdüğünü belirledi.

Motosiklet saklandığı yerde bulundu

Motosikleti, sürücüsünün sakladığı yerde bulan trafik ekipleri yaptıkları sorgulamada, motosikletin trafikten çekilmiş olduğunu, plakasının olmadığını ve egzozunun abartı olduğunu ayrıca motosiklet sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığını belirledi. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, plakasız araca binmek ve abartı egzozdan toplam 45 bin 823 TL para cezası uygularken motosikleti trafikten men ederek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Ceza ve Şüpheli Kaçış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:25 Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
11:16 Esad’a bağlı güçlerle çatışma 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:19:10. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Ceza ve Şüpheli Kaçış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.