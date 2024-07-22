Antalya'da motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Nurten Altun, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın iş güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

22.07.2024 12:04
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Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurten Altun (18), 13 gündür sürdürdüğü, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın geçirdiği kaza iş güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 9 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. Nurten Altun'un kullandığı 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. 13 gündür tedavisi devam eden, Nurten Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde genç kızın kullandığı motosikletle servis minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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