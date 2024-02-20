Antalya'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Antalya\'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Antalya'da kız arkadaşıyla motosiklette seyir halinde olan 17 yaşındaki genç, taziye dönüşü kaza geçirerek hayatını kaybetti. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Genç, bir otomobil sürücüsüyle tartıştıktan sonra motosikletiyle refüje çıktı.

20.02.2024 11:56  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kız arkadaşı ile motosiklette seyir halinde bulunan 17 yaşındaki genç, taziye dönüşü kazada can verdi. Gencin trafikte bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ve aynı otomobile yaklaşıktan kısa bir süre sonra savrularak refüje çıktığı anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 07 AYY 81 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Kav (17), hayatını kaybeden yakını için Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Kav ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile birlikte yola çıktı. Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde iddiaya göre trafikte 16 AVP131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Bunun üzerine tartıştığı aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosikleti binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı.

Bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde Kav, bir süre sonra kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile doğru yaklaştı. Bu sırada motosiklet bir anda kontrolden çıkarak sağ refüje doğru savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve arkadaşını yerde kanlar içerisinde gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Son anları kamerada

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kaza anı ve öncesinde yaşananlar ise bir otomobilin iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Kav'ın önce arkadaşı ile motosikletten inerek bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ardından ise hareket eden otomobile yaklaştıktan sonra hızla savrulduğu görüldü.

Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 05:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement