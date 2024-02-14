Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

14.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8159 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Herdford Caddesi istikametinden gelip Hüseyin Avni Akın Caddesi istikametine seyir halindeki Süleyman Göçmen'in kullandığı 07 BHU 446 plakalı motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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