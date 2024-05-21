Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Zübeyde Hanım Caddesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert Bayram'ın kullandığı 07 BJL 687 plakalı motosiklet, trafik ışıklarından Doğu Garajı istikametine döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki 07 AOC 197 plakalı otomobile çarptı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Bayram, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?