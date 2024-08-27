Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya\'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.08.2024 12:07
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan evinden çıkarak motosikletine binen Ayşe T. evinden kısa bir mesafe yol aldıktan sonra motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan 07 BLC 596 plakalı motosiklet devrildi. Devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Ayşe T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Ayşe T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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