Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otel servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Titreyengöl yönüne seyir halinde bulunan Alperen K. idaresindeki 38 AKR 481 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden Titreyengöl Caddesi'ne dönüş yapan Mehmet Ö. yönetimindeki 07 C 74864 plakalı otel servisine sağ arka kısmından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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