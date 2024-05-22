Antalya\'da motosiklet kazası: Yaşlı kadın ağır yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00'de Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan A.B. (16) idaresindeki 07 NKN 42 plakalı motosiklet, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe U.'ya (76) çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan talihsiz kadın ağır yaralandı. Devrilen motosiklet ise 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA