Antalya'da Motosiklet-Minibüs Kazası

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Göz göre göre 'geliyorum' diyen kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Burmahancı Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve göz göre göre gelen kazaya ait görüntülerde ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşak sisteminde servis aracına çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüde motosikletin minibüse çarpma anı yer alırken adeta göz göre göre "kaza geliyorum" dedi. Ekipler kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA