Antalya\'da motosiklet-otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayşe K'nin kullandığı 07 BKG 708 plakalı motosiklet ile aynı istikamette giden Mehmet Ş. C'nin kullandığı 13 AC 342 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan ve yardımına ilk olarak yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşların koştuğu motosiklet sürücüsü Ayşe K., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı belirlenen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosikletiyle birlikte yola savrulan motosiklet sürücüsünün arkasından gelen sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. - ANTALYA