Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpmasının etkisiyle sürüklenen motosiklet, park halinde bulunan aracın altına girdi. Motosiklet, aracın altından uzun uğraşlar sonucunda çıkarılabildi.
Manavgat ilçesi Gülveren Caddesi'nde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet, altına girdiği aracın altından güçlükle çıkarıldı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nden Güllük Caddesi Perşembe Pazarı istikametine seyir halindeki Taylan Yüger'in kullandığı 07 AHK 384 plakalı otomobilin 4592 sokağa dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Muzaffer Civan'ın kullandığı 07 AFZ 064 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer Civan, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki 34 FMD 349 plakalı aracın altına giren motosiklet, uzun uğraşlar sonucunda aracın altına kriko kurulmak ve araç havaya kaldırılmak suretiyle çıkarılabildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da motosiklet otomobilin altına girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?