Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

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Antalya'da motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden seyir halindeki Emirhan S.'nin kullandığı 21 AGN 299 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Gökhan K.'nin idaresindeki 07 AUS 150 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan S. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.