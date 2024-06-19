Antalya'da Motosikletli 3 Kişi Araçları Tekmeleyerek Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Antalya'da Motosikletli 3 Kişi Araçları Tekmeleyerek Kayıplara Karıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletli 3 kişi, park halindeki araçları tekmeleyerek kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Araç sahipleri şikayetçi oldu ve polis ekipleri şahısların bulunması için çalışma başlattı.

19.06.2024 16:10
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletli 3 kişi park halindeki araçları tekmeleyerek kayıplara karıştı. Araçlardan birinin aynasının parçalandığı olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişi motosiklet ile seyir halindeyken park edilen araçlara tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç sahipleri, şikayetçi olurken, polis ekipleri, kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosikletli 3 Kişi Araçları Tekmeleyerek Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosikletli 3 Kişi Araçları Tekmeleyerek Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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