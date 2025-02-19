Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Antalya'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evin 2'nci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gazi Mahallesi Sırt Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2'nci katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, evde soğutma çalışması yaptı. Yangında Ayşe K.ve Emre Ç.isimli vatandaşlar dumandan etkilenirken, evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ayşe K. ve Emre Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Ç., taburcu edilirken, Ayşe K. isimli yaşlı kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.