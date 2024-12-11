Antalya'da Narkotik Operasyonları: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Narkotik Operasyonları: 10 Tutuklama

Antalya\'da Narkotik Operasyonları: 10 Tutuklama

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 kilo esrar ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

11.12.2024 12:45
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Antalya'da polisin son 1 haftada gerçekleştirdiği narkotik operasyon ve denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 19 olayda yakalanan 26 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada 19 olayda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 26 şahıstan 10'u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 168 olayda ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 174 şüpheli yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 18 şahıs yakalandı, 12 şahıs cezaevine teslim edildi.

Farklı illerden Antalya'ya gelen 22 otobüs ve terminal içerisinde bulunan otogar emanet bölümü 30 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile kontrol edilirken, 97 şahıs hakkında sorgulama yapıldı.

Operasyonlarda toplam 5 kilo 344 gram esrar, 203 adet, yaklaşık 220 bin 608 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 121 adet sentetik ecza, 119,96 gram kokain, 105,35 gram metamfetamin, 19,02 gram eroin, 20 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 4 adet ateşli silah, 150 adet fişek ile bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Narkotik Operasyonları: 10 Tutuklama - Son Dakika

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