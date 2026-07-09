Odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde evin bahçesinde odun ateşinde yemek pişirildiği sırada sıçrayan kıvılcımlar, saman balyalarını tutuşturarak yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki eve sıçradı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Akçapınar Mahallesinde Cevat A.ya ait evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, odun ateşinde yemek yapıldığı sırada ateşten sıçrayan kıvılcımlar bahçedeki saman balyalarını tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede bitişikteki eve ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları tamamen yanarken, evde de kısmi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANTALYA