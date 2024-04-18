Antalya'da Öğle İzninde Kaza: Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Öğle İzninde Kaza: Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Öğle İzninde Kaza: Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Hayatını Kaybetti

Antalya'da öğle izninde marketten alışveriş yapmak için karşıya geçen büyükşehir belediyesi çalışanı Gürkan Gençer (25), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.

18.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:58
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Antalya'da öğle izninde marketten alışveriş yapmak için karşıya geçen büyükşehir belediyesi çalışanı Gürkan Gençer (25), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü. Kazada yaralanan ve şoke giren sürücünün eşini ise yine sürücü teselli etti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan Gürkan Gençer (25) öğle izninde markete gitmek için karşıya geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer'e Özgür K. (46) kontrolündeki BMW Marka 34 ALN 88 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gençer, yaklaşık 10 metre uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği görüldü.

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Kazada otomobilin sol ön çamurluk ve ön camının çöktüğü görüldü. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Esra K. (44) ise yaralandı. Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan kadını eşi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Kazanın ardından olay yerine koşan gencin mesai arkadaşları ise yerde cenazeyi görünce büyük hayal kırıklığı yaşayarak gözyaşı döktü. Gençer'in mesai arkadaşları tarafından bulunan ayakkabıları ise hemen yanıbaşına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kişisel eşyaları mesai arkadaşlarına verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karşıya geçmek için yola inen Gençer'e otomobilin çarptığı ve havaya uçtuğu görüldü. Otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 30 metre ileride durdu. Bu sırada otomobilden hemen inen sürücünün yerde yatan Gençer'in yanına koştuğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Öğle İzninde Kaza: Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Öğle İzninde Kaza: Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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