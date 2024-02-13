Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Antalya\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Antalya'da devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınlar sonucunda Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan bazı personeller de idari izinli sayılacak.

13.02.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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Antalya'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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