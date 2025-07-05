Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter desteğiyle ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Orman Yangını - Son Dakika
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