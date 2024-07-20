Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan süren 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Küçük çaplı devam eden yangın bölgesinde kontrol ve soğutma çalışması devam ederken, 3 hektar alan zarar gördü.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu. Rüzgardan dolayı kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangın, 4 saatlik çaba sonucu kontrol altına alınabildi. Kayalık araziye doğru tehlike oluşturmayacak şekilde küçük çaplı devam eden yangın bölgesinde kontrol ve soğutma çalışması ise devam ediyor. Yangında 3 hektar alan zarar gördü. - ANTALYA