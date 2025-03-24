Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi Hayrados Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangına 14 orman işçisi, 3 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 2 arazöz ve 1 tankerle müdahale edildi. 3 buçuk saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangın saat 16.30'da tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA