Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde sabaha karşı 02.15 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin yüksek ve sarp kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını 5 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - ANTALYA