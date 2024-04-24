Antalya\'da Otel Çalışanlarını Taşıyan Midibüs Alev Aldı

3.Sayfa

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü seyir halinde alev aldı. Sürücü dumanı fark edip yolcuları tahliye ederken, midibüsü saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemer istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde bir otelin çalışanlarının bulunduğu minibüsün hareket halinde iken motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına park edip yolcuları tahliye etti. Midibüs kısa süre sonra alevler içinde kalırken, yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda kimse yaralanmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - ANTALYA