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Antalya'da otel servis aracı bisiklete çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otel servis aracı bisiklete çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Bisiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Antalya\'da otel servis aracı bisiklete çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
06.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:11
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tıraş'ın kullandığı 07 AYL 955 plakalı otel servis aracı, aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otel servis aracı bisiklete çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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