Antalya'da otelde yangın paniği: Turistler camda kurtarılmayı bekledi
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı.
Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluşurken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi. Diğer yandan yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin de tahliye edildiği öğrenildi.
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