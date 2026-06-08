Vali Şahin\'den Otokoç bayine saldırı açıklaması: "Bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında bulunuyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, Oto Koç işletmesine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında kent genelindeki güvenlik verilerini paylaşan Vali Hulusi Şahin, toplantı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

13 gözaltı

Geçtiğimiz günlerde Otokoç isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Şahin, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltı sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Şahin, "Bu olayla ilgili emniyet müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çok sıkı bir çalışma yaptılar. Bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında bulunuyor. Ayrıca olayın yurt dışı bağlantılarıyla da ilgileniyoruz. Tespitlerimiz neticesinde zaten kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşma durumu söz konusu. Eğer öyle ise yeni bir kırmızı bülten de çıkaracağız" dedi.

Dumansız plaj uygulaması genişliyor

Basın mensuplarının dumansız plaj uygulamasına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Şahin, kamu kurumları tarafından işletilen plajlarda uygulamanın hızla yaygınlaştırıldığını söyledi.

Kaputaş Plajı'nda uygulamanın başladığını belirten Şahin, TURAŞ'a ait üç halk plajında da hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. İlçe belediyelerinin de çalışmalara başladığını kaydeden Şahin, uygulamanın Antalya genelinde yaygınlaşacağını belirtti.

Özel işletmelerden henüz herhangi bir başvuru gelmediğini dile getiren Şahin, "Özel işletmelerden şu ana kadar bir dönüş almadık. İnşallah onlar da bu kampanyaya katkı sunarlar. Eğer katılım olmazsa Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı mevzuat yürürlüğe girdiğinde uygulama zorunlu hale gelecek" diye konuştu. - ANTALYA