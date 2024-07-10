Antalya'da Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Akseki-Manavgat karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.07.2024 20:47
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Antalya'da otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Adnan A. (29) idaresindeki 16 NMR 67 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit G. (47) idaresindeki 06 UG 540 plakalı ciple çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 acil servisi aramaları ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, bölge trafik ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ümit G., aynı araçta bulunan Nisa G. (16), Umut G. (11) ile cip sürücüsü Adnan A. (29) ve Eyüp A. (27) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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