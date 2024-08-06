Antalya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı

Antalya\'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün ailesine ise yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL ceza yazıldı.

06.08.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün ailesine ise yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL ceza yazıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 10001. Sokak'tan gelerek kavşaktan Selinus Sahili istikametine dönen Ertuğrul K. (14) idaresindeki elektrikli motosiklet ile ilçe merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Tülay Ö. idaresindeki 07 NE 208 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada elektrikli motosikletten yola savrulan 14 yaşındaki sürücü Ertuğrul K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaşındaki yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan; 14 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ertuğrul K.'nın ailesine, yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan elektrikli motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement