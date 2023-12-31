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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
31.12.2023 - 12:04,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Bulvarından Bülent Ecevit Caddesine giren Erkan C. idaresindeki 07 UP 593 plakalı motosiklet ile ara sokaktan Bülent Ecevit Caddesine çıkmaya çalışan Ahmet Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erkan C. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Antalya, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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