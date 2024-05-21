Antalya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ara yoldan Ulusal Egemenlik Bulvarı 1. Sokak'a çıkan Emine E. idaresindeki 07 APF 984 plakalı otomobil ile Ulusal Egemenlik 1. Sokak üzerinde seyir halinde olan Emre S.'nin kullandığı 07 BIG 854 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan ve asfalt zemin üzerinde sürüklenen motosiklet sürücüsü Emre S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA