Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gazipaşa\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.05.2024 11:54
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ana yoldan yan yola çıkan Murat C. idaresindeki 07 AAU 74 plakalı otomobil ile Gülçin E. idaresindeki 07 ARD 814 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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