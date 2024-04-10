Antalya\'da otomobil yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngör Y. idaresindeki 48 E 0624 plakalı otomobil Sarıağaç Sokak'a geldiği esnada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark ederek aracı durduran sürücü Güngör Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahale ile söndürdü. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA