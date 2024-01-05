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Antalya'da Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada yaşlı bir çift hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara çarpması ve savrulması görülüyor. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya\'da Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 17:49
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Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada yaşlı çift hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Otomobilin sürüklendiği ve duraktaki çifti savurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 07 BCL 913 plakalı otomobil otobüs durağına daldı. Duraktaki Hüseyin Keser (66) ve eşi Fatma Keser (65) çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, durakta bekleyen yolculardan Mavi A., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki iki genç sürücü ise olay yerinden ayrıldı. Kaza yeri savaş alanına dönerken, polis caddeyi trafiğe kapattı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Keser, çiftinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, demir durak levhasının da yerinden koptuğu görüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı.

Kazayı gören Yılmaz Hatunana, "Kazada iki kişi vefat etti. Durakta bekleyenlere araç çarpıyor. Sürücü arabadan çıkmaya çalışan bir genç vardı. Sonra kayboldu gitti. Bir kişinin araçtan çıktığına eminim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Kepez, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobilin Otobüs Durağına Dalması Sonucu Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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