Antalya'da Park Halindeki Araç Yangında Küle Döndü: Kundaklama İddiası - Son Dakika
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Antalya'da Park Halindeki Araç Yangında Küle Döndü: Kundaklama İddiası

Antalya\'da Park Halindeki Araç Yangında Küle Döndü: Kundaklama İddiası

Antalya'da park halindeki bir otomobil gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine, araç sahibi eski damadından şüphelendi ve güvenlik kameralarıyla birlikte polise şikayette bulundu.

20.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:29
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Antalya'da park halindeki bir araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu ile görüntülenirken, bir kişinin yangının başlangıcından saniyeler sonra bölgeden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangında küle dönen otomobilin sahibi, olayı eski damadının gerçekleştirdiğini iddia edip kamera kayıtları ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, önceki gece 03.15 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6025 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Sitenin bahçesinde park halindeki 07 ZT 348 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, otomobilin alevlere teslim olduğu o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoparkta bulunan bir başka araç ise kısmen zarar gördü. Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine baba İ.T. çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Aile, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte polis merkezine giderek kızları H.T.'nin (31) eski eşinden şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Kayıtları emniyet ekiplerine verdik"

Kamera kayıtlarında ise yangının başladığı saatlerde bir parlama meydana geldiği ve birkaç saniye sonra ise siteden bir kişinin koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olayı eski damadı U.A.'nın gerçekleştirdiğini iddia eden baba İ.T., "Gece 03.30 sıralarında komşuların kapıya vurdular. Arabanın yandığını söylediler, koştuk geldik aracın yandığını gördük. Baktık yapacak bir şey yok yandı gitti. Yapan kişi büyük ihtimalle belli, kamera kayıtları falan var. Kayıtları emniyet ekiplerine verdik. 3 yıl önce kızımın boşandığı eşinden şüpheleniyoruz. Son bir hafta, on gün önce kızıma tehdit mesajları atmış. 'Yapacaklarımın yarısı aklımda yok, ben bunu yaparsam nereden geldiğini bilemeyeceksiniz' gibi sözlerle tehditleri vardı. 30-35 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Onun dışında hiçbir husumetlim yok. Başka birisi olabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak hem kendi adıma hem de ailem adına çok endişeleniyorum"

Belirli aralıklarla eski eşinin tehditlerde bulunduğunu, yaşanan son olayın ardından kendisi ve ailesi için endişelendiğini söyleyen H.T. ise, "Biz aşağıya indiğimizde arabamızın yandığını gördük. Güvenlik kameraları izlediğimde hareketlerinden ve koşuşundan ben eski eşim olduğunu anladım. Zaten ailemizin husumetli olduğu başka hiç kimse yok. Eski eşim beni 3 yıldır belirli aralıklarla tehdit ediyor. Ölümle tehdit ediyor, malımıza, canımıza zarar vermekle tehdit ediyor. Çocuklarıma zarar vermekle tehditlerde bulunuyor. Ben bir kadın olarak hem kendi adıma hem de ailem adına çok endişeleniyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, antalya, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halindeki Araç Yangında Küle Döndü: Kundaklama İddiası - Son Dakika

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